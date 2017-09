Spet kradli kot srake

LJUBLJANA – V sredo ob 13. uri so policiste obvestili o drzni tatvini v prodajalni ob Jamovi cesti v Ljubljani. Ugotovili so, da je za zdaj še neznana storilka ženski na oddelku tekstila iz nakupovalnega vozička odtujila torbico. Oškodovala jo je za nekaj sto evrov, poročajo ljubljanski policisti.

O drugem dogodku pa so jih obvestili malo po polnoči, ko jim je moški povedal, da je bil žrtev kaznivega dejanja okoli 11. ure na območju Medna. Ugotovili so, da se je nekdo pripeljal do njegove hiše in ga zamotil s tem, da mora pregledati parcelo za polaganje kabla za mobilnega operaterja. V tem času so njegovi pomočniki vstopili v stanovanjsko hišo in iz prostorov odtujili gotovino, nakit in plačilne kartice. Lastnika so oškodovali za nekaj tisoč evrov.