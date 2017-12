Spečemu Zdravku je prebodel pljuča

MARIBOR – Dva dni po nagnusnem umoru sredi Maribora so o primeru končno spregovorili tudi policisti. »Okoli 9.30 je v stanovanju 75-letnega osumljenca v Kettejevi ulici v Mariboru prišlo do prepira med njim in njegovim 45-letnim znancem,« je včeraj razlagal Andrej Kolbl, pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije na mariborski policijski upravi. Da naj bi imela oba vpletena, tako 75-letni osumljenec za umor Jože Jurič kot pokojni 45-letni Zdravko Nadižavec, težave z alkoholom, so nam že na dan umora povedali sosedje in bližnji znanci. »Videvali smo se v bližnjem lokalu na vogalu. Veliko sta bila skupaj,« nam je dejal prijatelj pokojnega.



»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«