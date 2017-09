Spal na počivališču in ostal brez 1200 evrov

LUKOVICA – Ob 4. uri zjutraj so policiste obvestili o drzni tatvini na počivališču Lukovica. Ugotovili so, da je neznanec pristopil do parkirane dacie, v kateri je spal državljan Romunije, in ga s pretvezo, da ima predrto pnevmatiko, zvabil iz vozila. Pri tem je izkoristil njegovo nepazljivost in mu iz vozila odtujil torbico z vsebino. Oškodoval ga je za približno 1200 evrov, so sporočili ljubljanski policisti.