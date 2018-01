Sovoznika reševali iz zmečkane pločevine

LOKEV – V soboto ob 16.50 je v naselju Lokev voznik z osebnim vozilom zapeljal v zid. Posredovali so gasilci ZGRS Sežana, požarno in prometno zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili sovoznika, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem NMP Sežana pri prenosu poškodovancev v reševalno vozilo.

V prometni nesreči sta se poškodovali dve osebi in bili odpeljani v ljubljanski klinični center in izolsko bolnišnico.