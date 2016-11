RADLJE OB DRAVI – V petek ob 16.56 je na Mariborski cesti zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Sosed je do prihoda gasilcev požar omejil.

Gasilci PGD Radlje ob Dravi so ogenj dokončno pogasili, odstranili dva prašiča iz sosednjega prostora, prezračili prostore in izmerili vsebnost plina v hiši, je poročala uprava za zaščito in reševanje.