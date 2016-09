Sosednji župnišči okradli v isti noči

LAŠKO, ŠENTJUR – O vlomih v naše sakralne objekte, največkrat cerkve, od koder nepridipravi odnašajo kipce, smo poročali že velikokrat. Včasih se ukradeni predmeti velikih vrednosti celo najdejo, ko jih nepridipravi poskušajo tako in drugače spraviti v promet, nekateri pa so tako nespretni, da jih poskušajo prodati prek oglasov na spletnih straneh.



Žal so cerkve in posredno župniki vse pogosteje na udaru tudi zato, ker nepridipravi sklepajo, da bodo ravno pri njih zagotovo našli gotovino. Zelo dobro vedo, da ljudje svetih maš, ki jih darujejo za svojce, ne plačujejo s plačilnimi karticami, in sklepajo, da se v posvečenih prostorih skoraj vedno lahko najde denar. Ta je premamil vlomilce v noči na sredo, in to v tako rekoč dveh sosednjih farah.



Kot je pisalo v včerajšnjem policijskem poročilu, pod katero se je podpisal tiskovni predstavnik Policijske uprave Celje Peter Pungartnik, so bili policisti v sredo zjutraj obveščeni, da je bilo vlomljeno v prostore župnišča v Laškem: »Neznani storilci so iz pisarne odnesli trezor, ki so ga pred župniščem odprli in iz njega odtujili okoli 4000 evrov gotovine.« In takoj zatem še skoraj identično: »V jutranjih urah smo opravili ogled kraja vloma v prostore župnišča v Šentjurju. Neznanec je povzročil večjo škodo pri vlamljanju in iz prostora v prvem nadstropju odtujil prenosno blagajno, v kateri je bila le manjša vsota gotovine.«

