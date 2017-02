Sosedi so poklicali policijo

ŠEMPETER PRI GORICI – V četrtek zvečer so policiste obvestili o kršitvi javnega reda in miru v enem od stanovanjskih blokov v Šempetru pri Gorici zaradi preglasne glasbe, ki je motila sosede.

Policisti PP Nova Gorica so kršitelju izdali plačilni nalog zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru (po 8. členu), so sporočili iz PU Nova Gorica.