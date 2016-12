Sosedi niso ukradli ničesar

LJUBLJANA – V sredo zvečer so policiste obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo na Šišenski cesti v Ljubljani, kjer je neznanec čez dan vlomil skozi vrata atrija, pregledal prostore in odtujil prenosni in tablični računalnik. Lastnika je oškodoval za približno 2000 evrov.

V času ogleda kraja kaznivega dejanja je do policistov pristopila soseda. Tudi njej so v hišo vlomili, vendar pa iz nje niso ničesar odnesli.