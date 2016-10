Soseda je po sporu na njivi napadel s sekiro

LANCOVA VAS – V četrtek okoli 15. ure sta se na njivi v Lancovi vasi zaradi meje med njivama sprla soseda, stara 58 in 59 let, so sporočili štajerski policisti.

Mlajši se je ob tem tako razburil, da je odšel domov po sekiro in z njo napadel starejšega. Lažje ga je poškodoval po nogi.

Policisti so napadalcu sekiro zasegli. Kazensko ga bodo ovadili, so še dodali.