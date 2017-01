Sosed jo je opozoril na požar na strehi

TOLMIN – V torek popoldne so policiste obvestili o dimniškem požaru ene od stanovanjskih hiš v Tolminu (ulica Na hribih).

Eden od sosedov je okoli 16.20 opazil požar na strehi stanovanjskega objekta in o tem takoj obvestil stanovalko stanovanjskega objekta. Še pred prihodom gasilcev na kraj dogodka sta skušala požar pogasiti, vendar jima to ni uspelo.

Na požarišče je potem prišlo 18 gasilcev PGD Tolmin in Most na Soči, ki so požar omejili in nato pogasili. V požaru je prišlo do ožiga tramov strehe objekta, ki pa je ostala v svojih legah in se ni zrušila.

Ugotovili so, da je na podstrešju zagorelo pri dimniku, nato pa se je ogenj razširil na ostrešje objekta. Po prvih nestrokovnih ocenah je nastala materialna škoda za približno 10.000 evrov. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o zadevi s pisnim poročilom obvestili novogoriško okrožno državno tožilstvo.