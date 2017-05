Sosed ga je mahnil po glavi

IZOLA – Zvečer je policiste poklical Izolan in povedal, da ga je sosed udaril po glavi. Ob prihodu policistov je opiti 63-letni sosed žalil vse prisotne in ni upošteval zakonitih ukazov, zato so mu odredili pridržanje. Izdali mu bodo tudi plačilni nalog, so sporočili iz PU Koper.