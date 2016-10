Sopotnik je imel pri sebi heroin

FERNETIČI – Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Koper so v četrtek popoldne na območju bivšega mejnega prehoda Fernetiči ustavili vozilo italijanskih registrskih številk, ki je prihajalo iz Italije.

Pri izvajanju izravnalnih ukrepov so pri sopotniku, državljanu Italije, našli 5,91 grama heroina. Drogo so mu zasegli, sledijo nadaljnji ukrepi, so sporočili policisti.