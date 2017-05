Šokantno razkritje policije: to je storilec, ki je poškodoval 41 vozil

ILIRSKA BISTRICA – Pred nekaj meseci je v javnosti odmeval dogodek, ko je neznani storilec v noči na 26. februar poškodoval večje število pnevmatik na kar 41 osebnih vozilih.

Policisti so pri ogledu kaznivega dejanja na kraju dogodka našli sledove krvi, ki so jih pripeljali do storilca. Na PP Ilirska Bistrica so prejeli DNK-analizo sledov, ki je razkrila, da pripadajo 16-letniku iz okolice Ilirske Bistrice.

Policija je ob tem sporočila, da ga bodo kazensko ovadili.

Poškodoval 40 vozil, našli sledove krvi