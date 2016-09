Šokantno: Ptujčan divje bežal pred policijo, v avtu petmesečni dojenček

PTUJ – Včeraj, 13. 9., ob 13.42 je patrulja PP Ptuj na Potrčevi cesti na Ptuju z modro lučjo in zvočnim signalom večkrat zaustavljala 31-letnega voznika osebnega avtomobila, vendar ta ni ustavil. Še več, močno je pospešil in pred policisti zbežal proti Podvincem.

Povzročil nesrečo

Vožnjo je nadaljeval v smeri Ločiča in povzročil prometno nesrečo II. kategorije, saj je trčil v levi bok nasproti vozečega vozila. Ne da bi se ustavil in pomagal poškodovancu, je pobegnil v smeri Vitomarcev. Od tam je vožnjo nadaljeval proti Oseku, kjer je osebni avtomobil na motokrosni progi zapustil in peš pobegnil v bližnji gozd. Tam so ga policisti izsledili, prijeli in pridržali. Ob tem so uporabili tudi prisilna sredstva. 53-letnemu vozniku, lažje poškodovanemu v prometni nesreči v Ločiču, so najprej pomagali policisti PP Gorišnica, nato pa je bil z reševalnim vozilom odpeljan v SB Ptuj.

Policisti so ugotovili, da je bil vzrok bega 31-letnika neregistriran osebni avtomobil, ki ga je vozil, in dejstvo, da nima vozniškega dovoljenja. So pa bili policisti nemalo šokirani, ko so ugotovili, da je imel v vozilu tudi svojega petmesečnega otroka. V vozilu je bila tudi otrokova 32-letna mati.

Zanemarjanje in surovo ravnanje

Policisti so o vsem že obvestili pristojnega dežurnega tožilca. Vozniku so v skladu z določili zakona o kazenskem postopku takoj zasegli vozilo, zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu po 324. členu kazenskega zakonika in zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči pa ga bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu. Ker z vožnjo ogrožal tudi svojega otroka, ga bodo policisti ovadili tudi zaradi zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.

Lastnici osebnega avtomobila (otrokovi materi in voznikovi partnerici) so policisti vročili plačilni nalog, ker je svoje motorno vozilo dala v uporabo osebi, ki ne sme voziti takšnega vozila (člen 50/9 zakona o voznikih).