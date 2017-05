Šokantno odkritje: pogrešani Danijel žrtev kaznivega dejanja?

KOPER – Na območju Kopra že od 5. maja 2011 pogrešajo Danijela Kočevarja, ki je bil rojen 2. maja 1961 in je nazadnje stanoval v okolici Kopra.

Da bi ga izsledili, so koprski policisti in kriminalisti večkrat opravili pregled okolice, kjer je bil nazadnje viden, vendar ga do danes še niso našli.

Žrtev kaznivega dejanja?

Za pogrešanim so bila razpisana tudi iskanja na območju Slovenije, v schengenskem informacijskem sistemu in sistemu Interpola, vendar so bila vsa preverjanja doslej negativna. S temeljitim zbiranjem obvestil, preverjanjem dejstev in okoliščin pogrešanja pa so ugotovili, da obstaja sum, da bi lahko bil pogrešani tudi žrtev kaznivega dejanja, so danes sporočili koprski policisti.

V četrtek so kriminalisti na podlagi odredbe okrožnega sodišča opravili hišni preiskavi na dveh naslovih v okolici Kopra, kjer se je pogrešani v dneh pred izginotjem nazadnje zadrževal. Pri tem so jim strokovno pomoč nudili tudi uslužbenci Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL) in specialne enote policije.

Našli več predmetov

Na obeh naslovih so našli in zasegli predmete ter sledi, ki jih povezujejo s pogrešano osebo. Ti predmeti bi utegnili pojasniti, kaj se je s pogrešano osebo dogajalo v dneh pred izginotjem. Zavarovani predmeti bodo poslani v nadaljnje forenzične analize v forenzični laboratorij. Ker je iskanje pogrešane osebe povezano s predkazenskim postopkom, več informacij z javnostjo trenutno ne morejo deliti, so še zapisali.

Ste ga videli?

Če o pogrešanem kar koli veste, se javite policiji: na najbližjo policijsko postajo, interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.