Šokantni komentar matere storilca: Jaz bi tudi koga

KRŠKO – »Jaz bi tudi koga, sem se tudi že stepla,« je grozljivo dejanje komentirala Joža Olovec, mati osumljenega Aleša, ki mu je sodnica skupaj s sostorilcem Martinom odredila pripor .

Aleš Olovec (20) in Martin Kovač (29), ki sta v ponedeljek ponoči pri Podbočju napadla 26-letnega A. C. in grozljivko ovekovečila na facebooku, sta bila danes privedena pred preiskovalnega sodnika v Krškem. Obema je sodnica odredila pripor.

Njun zagovor je bil večinoma molk, dejanje je z enim stavkom obžaloval le obtoženi Kovač, ki je povedal še, da je bil med dejanjem pod vplivom alkohola, poroča 24ur. Motiv napada še vedno ni znan, storilcema pa grozi zaporna kazen od treh do petnajstih let.