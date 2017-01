Šok: z avtom trčila v štiri ljudi, ki so potiskali avto

LJUBLJANA – V soboto nekaj po polnoči so policiste obvestili o prometni nesreči na Štajerski cesti na območju Bežigrada, v kateri se je ena oseba hudo telesno poškodovala, tri pa lahko.

Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so ugotovili, da je 35-letna voznica vozila osebni avtomobil peugeot 207 po levem prometnem pasu glavne ceste od Brnčičeve ulice proti krožišču Tomačevo. Ko je pripeljala do odseka ceste št. 87, je domnevno zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčila v osebni avtomobil znamke BMW 320, ki je bil predhodno udeležen v prometni nesreči in je obstal na sredini vozišča. Vozilo so štirje udeleženci poskušali potisniti ob levi rob vozišča glavne ceste.

Ob trčenju voznice v vozilo BMW je vse štiri pešce, ki so potiskali vozilo, vrglo po vozišču, pri čemer so se trije lahko telesno poškodovali, eden pa je utrpel hude poškodbe.

Pri voznici je bila ugotovljena prisotnost alkohola, zato so ji odredili strokovni pregled. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu po 324. členu KZ-1C, so sporočili iz PU Ljubljana.