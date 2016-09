Šok: v stanovanju našli tatu in ga prepodili

LJUBLJANA – Policisti so bili prejšnjo soboto okrog 15.15 obveščeni o tatvini iz hiše na Kebetovi ulici, so sporočili iz PU Ljubljana. Domači so storilca, ki je odtujil nekaj nakita, zalotili in prepodili. Na podlagi opisa so policisti pri pregledu terena izsledili 54-letnega moškega. Zaradi suma storitve velike tatvine so mu policisti odvzeli prostost in ga pridržali. Prav tako so bili pri osumljenem najdeni odtujeni predmeti, ki so mu bili zaseženi in vrnjeni oškodovanki.

Osumljenec, ki je že bil obravnavan zaradi tovrstnih kaznivih dejanj, je bil v ponedeljek s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.