Šok na Prešercu! Tujec napadel uličnega glasbenika

LJUBLJANA – Na Prešernovem trgu je včeraj okoli 21. ure moški nadlegoval uličnega glasbenika, nakar je prišlo do pretepa. Po prvih ugotovitvah je tujec (domnevno državljan Maroka, op. p.) že pred pretepom nadlegoval uličnega glasbenika, zaradi česar je ta to že prijavil na 113.

»Kmalu zatem ga je na njegovo početje opozoril drugi moški, zaradi česar sta se s tujcem pričela prepirati. Tujec je pri tem moškega prijel za vrat, slednji pa ga je udaril, tako da je padel in z glavo udaril ob tla. Na kraju so intervenirali reševalci, ki so tujca odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer je še vedno na zdravljenju. Utrpel je poškodbe glave, status poškodb bo znan po dodatnih zdravstvenih preiskavah, naj pa ne bi bil smrtno ogrožen,« sporoča PU Ljubljana.

Policisti so opravili ogled kraja incidenta, zbrali prva obvestila od prič in udeležencev, preiskavo pa nadaljujejo še danes.