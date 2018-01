Šok: na politikov spomenik postavili prašičjo glavo

Kip so ukradli med novoletnimi prazniki leta 2010. Foto: Milošič Franc/Delo

KIDRIČEVO – Ponoči so neznanci oskrunili kip Borisa Kidriča v središču Kidričevega. Kot poroča rtvslo so na podstavek spomenika postavili svinjsko glavo. Dogodek preiskuje policija, delavci občinskega komunalnega podjetja pa naj bi glavo s podstavka, kjer je nekdaj stal kip Borisa Kidriča, že odstranili.

To je v enem tednu že drugi dogodek povezan s svinjskim truplom. Spomnimo, kako se je ob koncu leta po centru Ljubljane sprehajala mlajša ženska, ki je v znak protesta za seboj vlekla mrtvega prašiča .

Doprsnega bronastega kipa nekdanjega politika na podstavku ni vse od leta 2010, ko so ga nepridipravi med novoletnimi prazniki ukradli, policistom pa storilcev ni uspelo izslediti. Fotografije svinjske glave na podstavku so se znašle tudi na spletu in na facebook straneh.