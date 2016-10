Šok na avtocesti: z avtom v jarek, voznik umrl

BREZOVICA – Ob 14.08 je na avtocesti med cestninsko postajo Log in izvozom Brezovica v občini Brezovica voznik z osebnim vozilom zaradi slabosti zapeljal v obcestni jarek. Gasilci GB Ljubljana in PGD Stara Vrhnika so voznika izvlekli iz vozila in ga oživljali do prihoda reševalcev. Oseba je umrla na kraju dogodka, poroča uprava za zaščito in reševanje.