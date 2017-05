Sojenje prekinili, pravemu očetu pokojne Arine popustili živci

KRANJ – V nadaljevanju sojenja Sandi Alibabić in Mirzanu Jakupiju, ki se danes odvija na kranjskem sodišču, je na prostor za priče stopil Senad Kardašević, biološki oče lani umorjene deklice Arine. Kljub izrecnim opozorilom sodnice so mu čez približno 15 minut popustili živci.

Prišlo je do izmenjave besed med njim in Arininim očimom Mirzanom Jakupijem, in ker je grozilo, da bo prišlo do bližnjega srečanja med njima, v zrak so že skočili vsi varnostniki v dvorani, se je sodnica odločila za 15-minutno prekinitev in Kardaševića poslala na svež zrak. Očeta so tudi varnostniki opozorili na vedenje in ga hkrati poskušali s pomirjujočimi besedami umiriti. Dejali so mu, da sočustvujejo z njim, vendar morajo opraviti svoje delo, kot se zahteva.

Kako bo potekalo nadaljevanje pričanja očeta male Arine, ki mu bo vprašanja najprej zastavljala zagovornica obtožene Darja Roblek, ni moč napovedati.

Več boste lahko prebrali v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.