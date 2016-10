Sodniki zavrnili tožilstvo, posrednik Smiljić ostaja v hišnem priporu

LJUBLJANA – »Osumljeni v korupcijski aferi v UKC Ljubljana Uroš Smiljić ostaja v hišnem priporu, predlog tožilstva za odreditev pripora je zavrnjen,« poroča Slovenska tiskovna agencija.

Smiljić je, kot kaže, danes stopil pred zunajobravnavni senat sodišča, ki je zavrnil predlog tožilstva, ko je ta zahteval, da ga pošljejo v pripor.

Žena napovedala, da bodo razkrili drugo plat

V oddaji 24ur so včeraj poročali, da sodniki pri odredbah hišnega pripora niso radodarni, da mora za to obstajati res tehten razlog. Osumljenčeva žena pa je povedala, da bodo vse pojasnili, ko bo čas za to. »Takrat se bo predstavila druga plat zgodbe.« In še: »Zadeva je daleč od črno-bele, je zelo kompleksna. Treba jo je celostno razumeti, za kar sta potrebna čas in angažma.«

Smiljića, ki je v UKC Ljubljana zaposlen kot finančno-računovodski delavec v skladišču, je policija prijela v torkovi obsežni akciji.