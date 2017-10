Sodnik ni omahoval, ulični strelec ostaja v priporu

MARIBOR – Po sredinem dramatičnem popoldnevu v Mariboru, ko je 54-letni Mariborčan v vozilu ustrelil svojega znanca , so ga policisti danes privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Mariboru. Kazensko so ga ovadili zaradi kaznivega dejanja umora po 116. členu kazenskega zakonika (KZ-1) in kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu.

Preiskovalni sodnik je osumljenemu odredil sodno pridržanje, poroča PU Maribor.

Spomnimo, po streljanju na ulici se je Mariborčan sam predal policiji . »Za pištoli, ki ju je imel osumljenec pri sebi, ni imel dovoljenja, ni pa še jasno, kje ju je dobil,« je v četrtek pojasnil pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije mariborske policijske uprave Andrej Kolbl.

V streljanju je ena oseba umrla (52-letni moški), ena je poškodovana. Storilec pa naj bi streljal iz maščevanja in ljubosumja .