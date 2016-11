Sodničin pes hudo ranil kinologinjo

BAKOVCI – Zgodi se, da psi, zlasti zanemarjani in nedresirani, napadejo drugo žival ali človeka, popolnoma nekaj drugega pa je, če se to zgodi na razstavi čistokrvnih in šolanih štirinožnih prijateljev. In zgodilo se je – na specializirani razstavi nemških ovčarjev Mali Bakovci 2016 v Bakovcih pri Murski Soboti je pes napadel in obgrizel žensko. Po prepričanju nekaterih udeležencev so želeli odgovorni incident pomesti pod preprogo, tako naj bi pomagali lastnici napadalnega psa, ki je tudi kinološka sodnica in ji to res ne bi bilo v čast. Zato smo šli po sledeh pisma, ki smo ga prejeli celo iz daljnih ZDA! Naš bralec z druge strani oceana je bil presenečen, ker o dogodku v Bakovcih ni prav ničesar zasledil v medijih.



Ne spada na prireditev



Bogdan Sergo je Slovenec, ki že 15 let živi v Hamptonu, 60 kilometrov vzhodno od glavnega mesta države Connecticut, Hartforda. Ker je že skoraj pol stoletja kinolog in 40 let kinološki sodnik, mu ni vseeno, kaj se dogaja v slovenski kinologiji. »Čeprav živim daleč od Slovenije, vse dogajanje spremljam prek medijev in sem z vsem na tekočem. Pišem vam o dogodku, ki se je zgodil pred mesecem dni, vendar v časopisju ni bilo nobenega članka. Sam sem bil s tem seznanjen prek elektronskih sporočil, ki so zakrožila med kinološko srenjo ter prek družabnih omrežij. Torej, na razstavi nemških ovčarjev v Malih Bakovcih je prišlo do poškodbe 72-letne udeleženke.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«