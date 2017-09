Sodnica in novinarka sta mu šli na živce

KRŠKO – Čeprav vklenjen in pripeljan iz pripora, je bil Dejan Bajramović pred sodno dvorano in tudi v njej prešerne volje, tako da ga je sodnica Marija Breznik pobarala, čemu oziroma komu je namenjen ta nasmeh oziroma posmeh. Vendar sta mu dobro voljo potem pokvarili tako spodaj podpisana novinarka, ki je s svojo prisotnostjo vdrla v njegovo zasebnost, kot tudi sodnica, ki mu ni hotela vrniti zaseženega telefona. »Če bi sodnica rada imela moj telefon, naj ga ima,« je bil dobrodušen obtoženi, »lahko pa bi fotografije in ostale podatke shranila na ključek in mi jih izročila.«



Bajramović bi kazen prestajal v Kopru. Na Dobu namreč dela novi partner njegove nekdanje partnerice.

Še manj kot sodnici je bil naklonjen novinarki. Zanimalo ga je, kdo je in za koga piše, in še pred sodno dvorano povedal, da je nezaželena in bo zahteval njeno odstranitev iz sodne dvorane. Ko mu sodnica ni ugodila, saj so obravnave javne, je hotel videti odločbo vrhovnega sodišča, ali v njej res piše, da lahko novinarka njega poleg vsega še fotografira. Vendar pa kaže, da je glede zakonitosti Bajramović dosleden le pri drugih, kajti sam je že večkrat prišel navzkriž z zakonom.

S priznanjem do kazni

Bil je že obsojen zaradi pečanja z drogo in tudi tokrat ga je zaradi sodelovanja v trinajstčlanski združbi doletela zaporna kazen. Tako njemu kot Njegošu Banoviću, ki sta zdaj prva prišla na vrsto za sojenje, je bila dokazana večkratna prodaja heroina, kokaina, konoplje in tablet. Oba sta s tožilstvom sklenila sporazum o priznanju krivde in se pogodila glede kazni. Bajramović je bil obsojen na eno leto in osem mesecev zapora, v treh mesecih po pravnomočnosti sodbe pa mora odplačati še šest tisoč evrov stranske denarne kazni. Banović je bil obsojen na eno leto in pet mesecev zapora, stranska denarna kazen, ker je dejanje storil iz koristoljubja, pa je tri tisoč evrov. Vsak od njiju bo ostal še brez dobrega stotaka, ki jima bo odvzet zaradi protipravno pridobljene premoženjske koristi. Plačati morata tudi stroške postopka, saj, kot je ocenila sodnica, nista v tako slabem finančnem stanju, kot poskušata prikazati.

Na vrsti še drugi preprodajalci

V prihodnjih dneh se bodo na sodišču zvrstili še preostali preprodajalci iz ekipe trinajstih, nekateri na sojenje čakajo v priporu. Glavni je povratnik Robert Žirovnik, ki je zaslovel pred leti, ko je z Jako Ulčnikom pobegnil iz zaprtega oddelka Psihiatrične bolnišnice Polje. Žirovnik je najprej sklenil sporazum o priznanju krivde, zdaj pa si je premislil. Njegova partnerica Bojana Košir krivde ni priznala, priznala jo je Zvezdana Kovačič, ki jo čaka pogojna kazen. Njenega partnerja Maria Urha brez dvoma čaka zapor, nič kaj boljšega se ne obeta drugi najpomembnejši v razpečevalski verigi, Poloni Kukovičič, ki je tudi v priporu. Na sojenje pa čaka še nekaj sostorilcev.