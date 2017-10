Socialna podpora mu ni dovolj, služi še z nečim drugim

BREŽICE – Še preden mu je uspelo arhivirati sodna pisanja, ki pravijo, da je čist kot solza in da brežiškemu mladoletnemu gimnazijcu pravzaprav ni prodal trave, kot so mu sprva očitali in zaradi česar je kot obtoženec moral na sodišče, se je Jan Končina spet znašel na sodišču. Če je bil prejšnjikrat v igri poldrugi gram konoplje, pa še ta je bila po zatrjevanju Končine pomešana s tobakom, gre tokrat za bolj konkretne stvari, in sicer kar tri.

Devetindvajsetletnik brez poklica in zaposlitve se očitno težko prebija skozi življenje samo s socialno podporo, zato se ukvarja z donosnejšim poslom, preprodajanjem trave. Tako naj bi pred dvema letoma v poletnih mesecih, pravzaprav od maja do avgusta, v enem primeru prodal dobrih devet gramov, v drugem 64 in v tretjem 0,26 grama konoplje. Končina tudi tokrat ni kriv oziroma krivde ne priznava. Če bi jo, bi tožilka Mateja Bahčič Resnik zanj predlagala leto zapora. Za tako visoko kazen bi se odločila, ker, kot je dejala, je bil Končina že obsojen zaradi prodaje prepovedanih drog, proti njemu pa naj bi tekel še en kazenski postopek.

Ko nas je zanimalo, kakšno je stanje v Končinovem kazenskem listu, so nam z Okrožnega sodišča Krško odgovorili, da »Jan Končina po kazenski evidenci ni bil obsojen zaradi storitve katerega koli kaznivega dejanja«.

Lani je bil zaradi prej omenjene prodaje poldrugega grama konoplje, vredne deset evrov, sicer obsojen na enoletno zaporno kazen, saj naj bi šlo za kvalificirano obliko kaznivega dejanja, za prodajo droge mladoletniku, a je v ponovljenem postopku tožilstvo zaradi pomanjkanja dokazov obtožnico umaknilo. Je pa bilo že v prejšnjem postopku rečeno, da je bil že pred tem pogojno kaznovan zaradi omogočanja uživanja drog.