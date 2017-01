Sobotna smuka se je za tri smučarje končala slabo

CERKLJE NA GORENJSKEM, VUZENICA, ŽELEZNIKI – Sončna sobota je na bele strmine privabila veliko ljubiteljev smučanja, a žal tudi tokrat nesreča ni počivala. Uprava za zaščito in reševanje poroča o treh poškodbah smučarjev, ki so se zgodile dopoldne.

Ob 9.53 se je smučar ponesrečil na Krvavcu. Posredovali so reševalci helikopterske enote nujne medicinske pomoči s policijskim helikopterjem. Poškodovanca so prepeljali v UKC Ljubljana.

Ob 11.10 si je na smučišču Kaštivnik v občini Vuzenica smučarka poškodovala koleno. Oskrbeli so jo reševalci GRS Maribor in jo pospremili do vozila, od koder se je sama s svojo družino odpeljala na pregled v slovenjgraško bolnišnico. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Še en smučar pa se je ob 11.24 poškodoval na smučišču Cerkno. Tudi tega so v UKC Ljubljana prepeljali v policijskim helikopterjem.