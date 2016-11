To so poškodbe lovca, ki ga je napadel medved

ČRNOMELJ – Poročali smo, da je v gozdu na območju Bistrice v občini Črnomelj po podatkih uprave za zaščito in reševanje medved dopoldne napadel lovca in ga poškodoval . Medved je 50-letnega lovca, ki so ga reševalci oskrbeli in prepeljali v novomeško bolnišnico, ugriznil v podkolensko mišico desne noge in v prst leve roke, pa je poročal spletni portal Dolenjskanews.

O napadu, ki se je zgodil okoli 10. ure, so medtem obvestili tudi vodjo skupine za hitro ukrepanje v primeru ogrožanja življenja ljudi in njihovega premoženja zaradi velikih zveri kočevske in dolenjske regije, je na spletni strani navedla Uprava RS za zaščito in reševanje.

Medvedko, staro okoli pet let, lovci sicer poznajo in ni konfliktna, prav zato je ne bodo odstrelili, je za omenjeni portal povedal napadeni lovec.

Do napada je prišlo po tem, ko so lovci, ki so bili na pogonu druge divjadi, presenetili medvedko z dvema mladičema, starima okoli leto dni. Pri begu je medvedka naletela na omenjenega lovca in ga v obrambi svojih mladičev ugriznila v desno nogo in prst leve roke, so na portalu rekonstruirali potek dogodkov.