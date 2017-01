To so podrobnosti ropa v Ljubljani

LJUBLJANA – V sredo okrog 18.30 so policiste obvestili o ropu trgovine na Grablovičevi ulici. Po do zdaj zbranih obvestilih je znano, da je v trgovino vstopil neznani moški, pristopil k eni od prodajalk in od nje zahteval, da mu izroči denar, je v sporočilu za javnost zapisala Nataša Pučko iz PU Ljubljana.

O tem ropu in policijskih aktivnostih, ki so potekale po ropu, smo poročali že tukaj

Storilec je svoje zahteve podkrepil s predmetom, podobnim pištoli. Prodajalka je odprla predal blagajne, storilec pa je pograbil denar in nato zbežal s kraja.

Policisti so nemudoma po prijavi začeli aktivnosti za izsleditev storilca, v iskanje pa se je vključil tudi policijski helikopter. Oseba do tega trenutka še ni bila izsledena.

V dogodku ni bil nihče poškodovan.