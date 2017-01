To so podrobnosti nesreče, v kateri je umrl moški

CELJE – Včeraj nekaj po 14. uri je v križišču Mariborske in Delavske ceste v Celju v neposredni bližini bencinskega servisa prišlo do hude prometne nesreče. V prometni nesreči so bila udeležena štiri vozila in pešec, ki je umrl na kraju dogodka.

»75-letni voznik, ki je vozil po Mariborski cesti iz smeri Dečkove ceste, je zapeljal v križišče in pričel zavijati v levo v trenutku, ko sta mu nasproti pravilno pripeljala 19-letni voznik, ki je vozil po desnem prometnem pasu in 31-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil po levem prometnem pasu. 19-letni voznik je skušal preprečiti trčenje in je zavil v desno, da bi obvozil vozilo 75-letnega voznika, 31-letni voznik pa je z istim razlogom zapeljal v levo. Pri poskusu preprečitve trčenja je vozilo 19-letnega voznika bočno zdrselo proti desnemu robu vozišča, kjer je s pnevmatikami trčil v robnik hodnika za pešce, nato pa je njegovo vozilo odbilo v semafor, postavljen na hodniku za pešce in v 38-letnega pešca, ki je s kolesom stal ob drogu semaforja in čakal na zeleno luč. Pešec se je v trčenju tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče,« je iz PU Celje sporočila Milena Trbulin.

31-letnik, ki se je prav tako umikal povzročitelju prometne nesreče, je trčil v vozilo povzročitelja, zaradi česar je njegovo vozilo odbilo v vozilo 28-letne voznice, ki je pravilno pripeljala po srednjem prometnem pasu Mariborske ceste iz smeri Dečkove ceste.

V poročilu so zapisali še, da so se v prometni nesreči lažje poškodovali še 19-letni voznik osebnega vozila in njegov 17-letni sopotnik ter 28-letna voznica osebnega vozila.