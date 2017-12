To so podrobnosti nesreče, v kateri je umrl 49-letnik

VELIKI DOL – Kot smo že poročali, se je v petek zvečer okoli 20.30 na cesti Križe–Koprivnica, zunaj naselja Veliki Dol, zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba na kraju umrla, drugo pa so s hudimi poškodbami odpeljali v brežiško bolnišnico, kjer je ostala na zdravljenju .

Po prvih ugotovitvah ogleda, ki so ga opravili prometni policisti iz Novega mesta, je voznik domnevno zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad osebnim vozilom in zdrsnil s ceste. Avtomobil se je nato nekaj deset metrov prevračal po brežini in nazadnje obstal na kolesih v potoku pod cesto. V času prometne nesreče je bila cesta spolzka in poledenela, a posipana, so sporočili iz PU Novo mesto.

Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl 49-letni moški, 67-letnega moškega pa so hudimi poškodbami reševalci odpeljali v bolnišnico. Nobeden od njiju v času prometne nesreče naj ne bi uporabljal varnostnega pasu. Policisti so pri 67-letniku opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,71 mg/l. Odredili so mu tudi strokovni pregled. Za pokojnika sta bila odrejena sanitarna obdukcija, ki bo razkrila vzrok smrti, in strokovni pregled, da se ugotovi morebitna prisotnost alkohola, prepovedanih drog in psihoaktivnih substanc v telesu.

Vozilu so policisti odvzeli registrske tablice in ga začasno zasegli. Še vedno pa poteka preiskava (zbiranje obvestil, preučevanje sledov…), da bi ugotovili, kdo je dejansko vozil v času nesreče. O dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec, kraj nesreče pa so zavarovali krški policisti in gasilci PGE Krško.

Zaradi ogleda kraja in odstranjevanja posledic je bil promet na omenjenem cestnem odseku oviran do okoli polnoči.