BOHINJ – V torek ob 13.08 sta na smučišču Vogel pri Orlovih glavah v občini Bohinj trčila smučarja, pri čemer si je eden poškodoval roki.

Oskrbeli so ga reševalci na smučišču in ga prepeljali v dolino, kjer so ga prevzeli reševalci NMP Bled in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v SB Jesenice, poroča uprava za zaščito in reševanje.