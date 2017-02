Smučarja odnesli do reševalnega vozila

ZREČE – V petek ob 17.23 se je na Rogli (občina Zreče) zunaj urejene smučarske proge poškodoval smučar. Reševalci z Rogle so smučarja oskrbeli in prenesli do reševalnega vozila.

Reševalci NMP Slovenske Konjice so poškodovanca prepeljali v celjsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.