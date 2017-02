Smučar v zaščitno ograjo, odpeljal ga je helikopter

KANIN – V petek dopoldne se je na smučišču na Kaninu poškodoval 32-letni ukrajinski smučar (poškodba levega zapestja in udarec v predel prsnega koša). Med smuko na progi Skripi (pri vmesni postaji) se je zaletel v zaščitno ograjo in nato preko ograje padel približno dva metra globoko.

Po nudeni prvi pomoči na kraju nesreče so poškodovanca reševalci HNMP z Brnika s policijskim helikopterjem odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Bovški policisti so tujo krivdo izključili, so sporočili iz PU Nova Gorica.