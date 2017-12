Smučal zunaj urejenega smučišča in se poškodoval

TOLMIN – V ponedeljek ob 13.44 so policiste obvestili o nesreči na smučišču Kanin, kjer se je poškodoval 41-letnik. Smučal je na Prevali zunaj urejenega smučišča, padel in si poškodoval levo nogo. Po nesreči so mu prvo pomoč nudili tamkajšnji zaposleni in ga prepeljali do A-postaje žičnice, kjer so ga prevzeli reševalci NMP ZD Tolmin ter ga z reševalnim vozilom odpeljali na pregled v ZD Tolmin.