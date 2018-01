Smučal pijan kot čep

KRANJ, MARIBOR – Minuli konec tedna se je mnogo športnih navdušencev odpravilo v hribe, kjer so izkoristili lepe, sončne dni za smuko, pohode in podobno. Ker je bilo na smučiščih veliko ljudi, so tam svojo prisotnost povečali tudi policisti. Ti pa niso le nadzorovali smučarjev in drugih športnikov, delili so jim tudi preventivne nasvete in skrbeli za varnost. Tako so opazili dva, ki sta bila več kot očitno pijana, v takšnem stanju pa sta se pripravljala, da se bosta spustila po zahtevni smučarski progi, kar bi bilo lahko zelo nevarno. Eden od policistov je pristopil do smučarjev in jima razložil, kakšna so pravila varnega smučanja ter uporabe smučišča. V okviru postopka sta morala oba opraviti preizkus z alkotestom, nad rezultatom pa sta bila presenečena celo policista. Eden od smučarjev je imel v litru izdihanega zraka 0,97 miligrama alkohola, drugi pa kar 1,15. Policista sta kontaktirala nadzornike smučišča in smučarja so varno pospremili v dolino. Ob tem je Bojan Kos, tiskovni predstavnik kranjske policijske uprave, smučarje in druge obiskovalce belih strmin znova opomnil, da smučarji, ne glede na morebitno drugačno splošno prepričanje, ne smejo »smučati ali izvajati drugih športnih aktivnosti, če so pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih snovi«.

1,11 mg/l je napihal povzročitelj nesreče v Mariboru.



Pijanih pa policisti minuli konec tedna niso obravnavali le na smučiščih, ampak tudi na cestah. V nedeljo okrog 19. ure so tako obravnavali prometno nesrečo, ki jo je na Ptujski cesti v Mariboru povzročil 38-letnik. Ker je imel pretežko nogo, je trčil v zadnji del avtomobila, ki ga je pred njim vozil 52-letnik. Ta se je lažje ranil, njegov devet let starejši sopotnik in povzročitelj nesreče pa nista bila ranjena. So pa policisti, ki so prišli na kraj nesreče, 38-letniku odredili preizkus z alkotestom in ta je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 1,11 miligrama alkohola. Čaka ga ovadba zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Pijani voznik je v soboto zjutraj povzročil nesrečo tudi v Kranju. Trčil je v avto, ki mu je pripeljal nasproti, v izdihanem zraku je imel 0,71 miligrama alkohola. Nekoliko manj, 0,31 miligrama, pa ga je imel v izdihanem zraku moški, ki je v nedeljo zvečer nesrečo povzročil na Gorenjskem.