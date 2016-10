Smrtno nevarno past nastavil 12-letnici

MARTINJAK – Kmalu bo že deseta obletnica, odkar se je takrat komaj dvanajstletno dekletce – ujelo v smrtno nevarno past. Nekdo ji jo je nastavil. Danes je Ramiza Halkić stara 21 let. Tisto nedeljo, 20. maja 2007, bi najraje pozabila. Pa ne gre. Njen marljivi oče, 45-letni Refik, kot se še dobro spominja njegova hči, je tudi na tisti gospodov dan delal. Mala se je dolgočasila. »Vedela sem, da je v službi, pa tudi mamici nisem nič povedala …« Bila je še otrok in z leto dni mlajšo prijateljico Tino sta tudi zato, kot pravi, »od svojih sunili mopeda«. Njenemu očetu, v nasprotju z igrivo Ramizo, pa ne gre prav nič na smeh, preveč živcev, denarja in tudi dostojanstva je šlo zaradi tega, kar se je zgodilo.



»S Tino sva se po stari makadamski cesti odpeljali približno tri kilometre daleč do Cerknice in hitro nazaj,« je nadaljevala Ramiza. Še dobro se spominja, da se je za drevesom nad njihovim vrtom, že ko sta se peljali tja, skrival sosedov fant.



Hudo je peklo



Leto dni starejšega fanta že dolgo ni videla. »Pravzaprav ga niti nočem!« je pribila. »Spomnim se, da me že takrat ni prenašal!« Zakaj je ni, bodoča kuharica sicer sluti, a ne želi obsojati. Raje je nadaljevala: »Očitno je vedel, da se bova vračali po isti poti. Da pa bo storil to, kar je, še danes ne morem verjeti!«

