Smrt zaradi smejalnega plina: ovadili so celo vrsto ljudi

NOVA GORICA – Novogoriški policisti so zaradi smrti na šempetrski urgenci podali vrsto ovadb, med drugim tri za povzročitev splošne nevarnosti in dve zaradi ponarejanja listin. Ugotovili so, da oseba, ki bi to morala storiti, ni priključila cevi na inštalacijo plinov na šempetrski urgenci, dve nepooblaščeni pa sta opravili napačno priključitev.

Kot je današnji novinarski konferenci v Novi Gorici pojasnil vodja sektorja kriminalistične policije na novogoriški policijski upravi Marino Pangos, so med drugim ugotovili utemeljen sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti zoper eno osebo, ki ni opravila priključitve fleksibilnih cevi medicinskega pripomočka na instalacijo medicinskih plinov, pa bi kot pooblaščena in strokovno usposobljena to morala storiti.

Napačno priključitev cevi na instalacijo medicinskih plinov pa sta po ugotovitvah policije opravili osebi, ki za to nista bili pooblaščeni in strokovno usposobljeni. Tudi omenjenima očitajo kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti.

Tudi ponarejanje listin

Poleg tega so podali utemeljen sum storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin, je pojasnil Pangos. Ena oseba je ponaredila listino o izvedbi testiranj na sklopkah instalacij medicinskih plinov, druga oseba pa je ponarejeno listino uporabila in predložila kot pravo.

Utemeljen sum povzročitve splošne nevarnosti pri gradbeni dejavnosti pa policisti očitajo štirim osebam, ki so opustile dolžna ravnanja pri sami izvedbi instalacij medicinskih plinov in izvedbi montaže medicinskih pripomočkov, je povedal Pangos. Dodal je še, da med ovadenimi ni zaposlenih v šempetrski bolnišnici ali na ministrstvu za zdravje.

Na šempetrski urgenci je namreč 10. marca letos umrl bolnik, ki so ga namesto s kisikom zaradi napačne napeljave medicinskih plinov oskrbeli s smejalnim plinom. Preiskovalci so ugotovili, da je bila napačna napeljava medicinskih plinov v enem od stebrov za reanimacijo.