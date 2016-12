Smrt v severni steni Škrlatice! »Moški je bil opremljen za zimske razmere«

KRANJSKA GORA – Ob 15.26 se je v severni steni Škrlatice, občina Kranjska Gora, smrtno ponesrečil planinec.

Posredovali so gorski reševalci GRS Kranjska Gora in Mojstrana, helikopter Slovenske vojske pa je mrtvega planinca prepeljal na Jesenice, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Moški je bil opremljen za zimske razmere v gorah, kakršne so na Škrlatici, okoliščine pa kažejo na padec osebe iz stene in usodne poškodbe. Policisti v povezavi z identiteto moškega in o okoliščinah dogodka še zbirajo obvestila in vodijo postopek, so ločeno sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Spomnimo, danes ob 10.49 je pod Olševo v občini Solčava spodrsnilo planinki, ki je padla v globino in se pri tem tako hudo poškodovala, da je na kraju nesreče umrla .

