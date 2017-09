Smrt v kleti: vinogradniška družina ostala brez očeta in sina

VRHPOLJE – V kletnih prostorih ene od hiš v Vrhpolju pri Vipavi sta umrla moška , po prvih podatkih naj bi šlo za očeta in sina, ki sta se zastrupila z ogljikovim dioksidom, ki naj bi se sproščal ob vrenju mošta. Reševalci pa so uspeli rešiti žensko, ki naj bi se prav tako zastrupila, je povedal tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.

Pokojnika, člana ene od vinogradniških družin iz Vrhpolja, sta bila stara 67 in 27 let in po prvih ugotovitvah nista umrla nasilne smrti. 63-letno žensko, ki so jo prav tako našli ležati na tleh v kleti, pa so odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Kot so pojasnili na Policijski upravi (PU) Nova Gorica, so o dogodku obvestili tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in pristojno Državno tožilstvo v Novi Gorici. Zdravnica, ki je prispela na kraj dogodka, je za umrla odredila sanitarno obdukcijo, s katero bo ugotovljen dejanski vzrok smrti. Policijska preiskava tragičnega dogodka na Vipavskem še poteka.

Smrtno nevarno alkoholno vrenje

Mirjana Košuta iz vinarskega laboratorija Kmetijsko-gozdarskega zavoda v Novi Gorici je za Radio Slovenija povedala, da je alkoholno vrenje buren proces, v katerem se sladkor pretvarja v alkohol, pri čemer se v ozračje sprošča ogljikov dioksid. Ta hitro doseže koncentracijo, ki je za ljudi nevarna, je pojasnila.

Policija ob tem svetuje, da uporabniki prostore, v katerih se uporabljajo grelna telesa za kuhanje sokov, zračijo tako, da večkrat na dan naredijo prepih, predvsem pa naj tega opravila nikoli ne izvajajo sami. Ogljikov dioksid je gostejši od ostalega zraka, zato se zadržuje v kletnih prostorih. Nastaja pri popolnem izgorevanju ob zadostnem dotoku kisika, pri celičnem dihanju in alkoholnem vrenju.

Povišano koncentracijo ogljikovega dioksida lahko preverijo s preprostim testom z gorečo svečo. Ogljikov dioksid je plin brez barve in brez vonja, pač pa rahlo kislega okusa, ki nastane zaradi raztapljanja ogljikovega dioksida v sluznici. Pri vdihavanju plina ne čutimo, zato lahko pride do nezavesti, preden je zaznana nevarnost.

Podrobnosti o tragediji, ki je zaznamovala Vrhpolje, razkrivamo v petkovi tiskani izdaji Slovenskih novic.