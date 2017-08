Smrt v gorah: zgodilo se je pri Triglavskih podih

KRANJSKA GORA – Uprava za zaščito in reševanje poroča o žalostnem dogodku.

Ob 17.35 je na Triglavskih podih, na območju občine Kranjska Gora, planinca obšla slabost.

Posredovali so reševalci GRS Mojstrana in dežurna ekipa GRS z vojaškim helikopterjem, ki so pokojnega planinca prepeljali v dolino.