Smrt v gorah! Varovališče popustilo, padla sta v globino

JEZERSKO – V bližini slapa Čedca na območju Jezerskega se je danes okoli poldneva zgodila gorska nesreča, v kateri je ena oseba umrla. Okoliščine kažejo, da sta bila v nesreči udeležena dva moška, ki sta se z vrvjo in plezalno opremo spuščala čez skalni skok, toda popustilo je varovališče in oba sta padla v globino.

Eden od ponesrečencev je umrl na kraju nesreče, drugega pa so s helikopterjem odpeljali v zdravstveno ustanovo, so sporočili iz PU Kranj. Kot so dodali, policisti o nesreči še vodijo postopek in preverjajo nekatere okoliščine.