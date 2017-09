Smrt male Arine: ljubimca sta se spopadla na sodišču

MATI IZ PEKLA IN LJUBIMEC STA SI V LASEH

KRANJ – Kot je evidentno, se na kranjskem okrožnem sodišču bliža konec sojenja Sandi Alibabić in Mirzanu Jakupiju zaradi povzročitve smrti še ne triletne Arine Kardašević julija lani na Jesenicah.

Na današnji obravnavi je prišlo do prekinitve že po dobre pol ure obravnave, saj sta si obtožena izmenjala precej sočnih kletvic in obtoževanj, tako da je morala sodnica prekiniti obravnavo. Posredovali so tudi varnostniki.

Po prekinitvi se je sojenje nadaljevalo, dokaznega postopka je konec in tožilstvo je več kot uro predstavljalo svoj zaključni govor, ob katerem je zaradi nekaj podrobnosti, ki niso za javnost, prišlo tudi do njene delne izključitve.

Tožilstvo je po koncu zaključnega govora za vsakega izmed obtoženih zahtevalo po 21 let zapora. Oče Arine Senad Kardašević je že dejal, da je kazen odločno prenizka. Trenutno čakamo na zaključna govora odvetnika Damjana Pavlina, ki brani Jakupija, in Darje Roblek, ki prav tako kot Pavlin po uradni dolžnosti zastopa Sando Alibabić.

O sojenju bomo še poročali.