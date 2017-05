Smrt kosila v hiši v Nasircu

NASIREC – Ob 14.04 so v naselju Nasirec v občini Hrpelje -Kozina gasilci PGD Materija v prisotnosti policije in ekipe NMP Sežana s tehničnim posegom odprli vrata in pregledali prostore.

V hiši se je nahajala preminula oseba, poroča uprava za zaščito in reševanje.