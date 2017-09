Smrt Gašperja Tiča: razkrite podrobnosti s Trubarjeve ulice

LJUBLJANA – Gašperja Tiča ni več. Osumljenec Stefan Cakić, ki naj bi letošnjega junija na krut način končal njegovo življenje, je v rokah pristojnih organov. A sojenje se še vedno ni začelo. Kot smo poročali pred dnevi, je Cakićevemu odvetniku Gorazdu Fišerju uspelo z ugovorom prepričati zunajobravnavni senat sodišča, da spis vrne na preiskovalni oddelek sodišča, saj da ni bilo zadostno razjasnjeno dejansko stanje Cakića (prištevnost) med dejanjem.

Našli tudi kokain

Stefan naj bi bil znanega igralca z gledaliških odrov večkrat zabodel s 15 centimetrov dolgim nožem. V informativni oddaji 24ur so po neuradnih podatkih poročali, da ga je zabadal od spredaj in zadaj, Tič pa naj bi se celo s stolom skušal ubraniti napadalca, a zaman. Po napadu je obležal in izkrvavel. Vprašanje je, ali bi morebiti preživel, če bi takoj dobil pomoč. Po dejanju naj bi Cakić odšel v kopalnico, se umil in preoblekel in odšel v bližnjo trgovino, od koder so poklicali policijo. Na kraju zločina so menda našli tudi kokain.

Vprašanje, ali Cakić potrebuje psihiatrično pomoč, se je porajalo že pred časom zaradi incidenta v gostinskem lokalu. Natakarici je vzel nož, nato pa policiste izzival, naj ga ustrelijo. Pristal je na psihiatriji.