Smeti na balkonu so se vnele

MENGEŠ – V petek nekaj po 12. uri so policiste obvestili o požaru v Mengšu, kjer naj bi zagorelo v stanovanju.

Ugotovili so, da so zagorele smeti, ki so bile odložene na balkonu stanovanja.

Lastnika sta požar gasila že sama pred prihodom gasilcev.

Nastalo je za približno 2000 evrov materialne škode, požar pa se z balkona ni razširil v notranjost stanovanja.

Z ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da je zagorelo po vsej verjetnosti zaradi cigaretnega ogorka.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil tudi zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so sporočili iz PU Ljubljana.