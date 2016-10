Šmarješke Toplice: zagorelo je ostrešje zidanice

ŠMARJEŠKE TOPLICE – V četrtek ob 16.24 je v Vinici pri Šmarjeti, občina Šmarješke Toplice, zagorelo ostrešje zidanice velikosti 80 kvadratnih metrov.

Gasilci PGD Šmarjeta, Orešje, Bela Cerkev in Zbure so požar pogasili, očistili požarišče, premetali seno in preventivno pregledali ostale prostore, je poročala uprava za zaščito in reševanje.