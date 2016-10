Šmarje pri Jelšah: Oče je med igrače skril prisluškovalno napravo

ŠMARJE PRI JELŠAH – V naše uredništvo je včeraj priromalo anonimno pismo zaposlenih v vrtcu Šmarje pri Jelšah. V njem piše, da je eden od staršev, čigar otrok obiskuje omenjeni vrtec, zaposlen pa je na šmarski policiji, torej gre za uslužbenca ministrstva za notranje zadeve, s pomočjo svojega očeta v eno od igralnic podtaknil snemalno napravo. »Domnevamo, da je teh naprav celo več. A ravnateljica je dala temu zlobnežu potuho. Ostal bo nekaznovan za svoje ogabno početje. Obupani smo, naš pedagoški ponos pa je uničen,« so zapisali v anonimko.



Seveda se je vest o nenavadnem dogodku, ki se je v ponedeljek zgodil v eni od enot šmarskega vrtca, med ljudmi razširila kot blisk. Za kaj točno je šlo, smo izvedeli od nekaterih staršev, ki se ne želijo izpostavljati. »Menda naj bi oče ene od deklic sumil, da se ji dogaja krivica, saj naj bi imela zaradi joka večkrat rdeče oči. To je vse, kar sem slišal. Pa še to se govori, da naj bi bil njen oče policist,« nam je dejal eden od staršev. Natančnega pojasnila, za katere vrste snemalno napravo je šlo, nismo dobili, toda po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih naj bi se oče deklice, ki obiskuje omenjeni vrtec, zadeve lotil dokaj nespretno. Na dno vrečke, v kateri je deklica v vrtec prinesla svoje igrače, naj bi namreč pod rob skril kar aktiviran mobilnik, s katerim bi lahko posnel dogajanje v igralnici. Morda ga vzgojiteljici, ki sta bili v igralnici, niti ne bi našli, če ne bi sami izpraznili vsebine vrečke in jo želeli zložiti. A ni šlo, saj je bilo čutiti, da je v njej »še nekaj«. Vrečka je bila tudi nenavadno težka. Ko je vzgojiteljica bolje pogledala, je odkrila sumljivo napravo in o tem nemudoma obvestila vodstvo vrtca.



Ravnateljica Jelka Kitak se je takoj odzvala in obvestila tudi policijo. Ko smo jo seznanili z vsebino anonimnega pisma, ki smo ga prejeli v uredništvo, pa je Kitakova pojasnila: »V zvezi s tem pismom imam mirno vest. Delam pošteno, transparentno, ničesar ne skrivam, moja vrata so vedno odprta za pogovor. Očitno pa vsem ne ustrezam in je morda poskušal nekdo izkoristiti prav ta dogodek za blatenje mojega imena in tudi našega vrtca.« Potrdila nam je, da so se zaposleni nemudoma odzvali in poskušali neprijeten dogodek razrešiti, predvsem pa se dokopati do odgovora, zakaj se je to sploh zgodilo. »Pogovorili smo se z obema vzgojiteljicama na oddelku pa tudi z očetom in dedkom deklice, ki ta oddelek obiskuje. Deklica je sama povedala, da se v vrtcu počuti odlično, sproščeno in razigrano. Nikoli tudi ni šla domov objokana. Po očetovi izjavi vse izhaja iz tega, da je nekega dne stal pred oddelkom in slišal jok. Predvideval je, da gre za njegovo hčer, in pojavil se je dvom, ki ga je doma zaupal širši družini. Dedek je ob tem priznal, da se je prav njemu porodila ideja o prisluškovalni napravi. In še, da se zaveda, da je v preveliki skrbi za vnukinjo naredil veliko neumnost. Prav tako sta se za omenjeni dogodek tako oče kot dedek celotnemu kolektivu vrtca opravičila in se pogovorila tudi z vzgojiteljicama oddelka, ki ga obiskuje njuna hči oziroma vnukinja,« je pojasnila ravnateljica šmarskega vrtca, ki je o tem nanavadnem dogodku obvestila tudi šmarsko občino, kot ustanoviteljico javnega zavoda.



Tudi na občini zatrjujejo, da so ravnateljica in njeni sodelavci po odkritju prisluškovalne naprave ravnali primerno in v skladu s pristojnostmi in zakonskimi določili, ki jih imajo. »V občinski upravi smo presenečeni in hkrati zaskrbljeni, saj menimo, da bi morali tako starši kot stari starši kakršne koli dileme razrešiti v pogovoru z vzgojiteljicami oziroma vodstvom vrtca, ne pa na ta način,« odgovarjajo na šmarski občini. Z vprašanjem, ali je dekličin oče res policist, zaposlen na šmarski policijski postaji, smo se obrnili tudi na Policijsko upravo Celje. Tiskovna predstavnica Milena Trbulin je pojasnila, da so dobili prijavo suma neupravičenega zvočnega snemanja, in sicer od vodstva vrtca. »Smo pa zadevo odstopili oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili specializiranega državnega tožilstva, ki je pristojno za obravnavo tovrstnih prijav in dajanje izjav.« Kar pomeni, da gre res za policista.



»Vsi moji sodelavci so zaradi dogodka pretreseni in se počutijo oropane zaupanja in dostojanstva, ne nazadnje gre za pretiran in grob poseg v avtonomijo in strokovnost zaposlenih,« še meni ravnateljica šmarskega vrtca, ki pa ne namerava ničesar pometati pod preprogo. »Sploh pa mora biti odnos med starši in vzgojitelji vedno odkrit, zaupen in profesionalen, saj lahko le tako drug drugega dopolnjujemo,« sklene Jelka Kitak, ki je prepričana, da vsi zaposleni v šmarskem vrtcu delajo odlično in profesionalno, saj se še kako zavedajo svojega poslanstva.