Služili z odvisniki

CELJE – Štirje od enajstih obtoženih preprodaje drog, po večini heroina, so se udeležili predobravnavnega naroka na celjskem okrožnem sodišču. Na zatožno klop so sedli Robert Novak, Damjan Bešić ter brat in sestra Saša in Sanja Selenić. Vsi štirje so sodnici Lidii Kralj predložili sporazum o priznanju krivde, ki so ga že pred tem sklenili s tožilstvom. Sodnica je sporazume sprejela, kazensko sankcijo pa jim bo sodišče izreklo septembra. Kot smo izvedeli, se je Novak pogodil za leto in dva meseca zapora, Bešić za leto in deset mesecev zapora, Saša Selenić za tri leta in pet mesecev zapora, njegova sestra Sanja Selenić pa za dve leti in tri mesece zapora. Preostali bodo sporazume sodišču predložili v prihodnjih dneh.



Poleg omenjenih štirih so bili v hudodelski združbi preprodajalcev še Vahid Brković, Simona Brković, Enes Velić, Sulejman Velić, Tadej Perger, Andrej Hafner in Rok Kalajžič, štirje od teh so že stari znanci policije, saj so podobna kazniva dejanja zakrivili že v preteklosti. Večina jih prihaja iz Velenja in Vranskega, različnim odjemalcem pa so vsak dan prodajali heroin v količinah od 0,5 do 800 gramov in po večini s to prepovedano drogo oskrbovali odvisnike in nadaljnje prodajalce na območju Koroške, Šaleške in Savinjske regije. Glede na količine prepovedane droge in intenzivnost oziroma gostoto prodaje kriminalisti predvidevajo, da so obtoženi mesečno prodali od enega do dva kilograma heroina, katerega cena je od 20 do 40 evrov za gram.



Ovadeni za 151 kaznivih dejanj



Celjski policisti in kriminalisti so združbi stopili na prste sredi letošnjega januarja, ko so v sodelovanju z Generalno policijsko upravo izvedli obsežno preiskavo, ki jo je usmerjalo celjsko okrožno državno tožilstvo, potekala pa je vse od lanskega maja. Za kar 151 kaznivih dejanj so ovadili enajst ljudi, starih od 29 do 42 let, eden od njih je tuji državljan, doma z območja Bosne in Hercegovine. Vsi so obtoženi neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami, konkretno heroinom, ki so ga v manjših količinah prodajali odjemalcem po različnih lokalih. Čeprav so bili pri izvrševanju kaznivih dejanj zelo previdni, so se ujeli v past, saj so bili med odjemalci droge tudi tako imenovani tajni policijski delavci. Kriminalisti so namreč pri preiskovanju kaznivih dejanj uporabili tako klasične metode policijskega dela kot prikrite ukrepe.



Ob zaključku akcije, 14. januarja letos, so odvzeli prostost deseterici, po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku jih je šest ostalo v priporu, obtožnico pa je celjsko tožilstvo proti osumljenim spisalo 9. maja. Po neuradnih informacijah naj bi osumljenci od maja lani, ko je potekala preiskava, različnim odjemalcem preprodali več deset kilogramov heroina in zaslužili skoraj pol milijona evrov. Prav tako so kriminalisti ob sodelovanju posebne policijske enote in specialne enote pri osumljenih opravili devet hišnih preiskav, deset osebnih preiskav in štiri preiskave vozil ter zasegli dva kilograma heroina, 40 gramov kokaina, nekaj gotovine, precizne tehtnice za tehtanje odmerkov, na katerih so še bile sledi droge, zavojčke alufolije z manjšimi odmerki droge in celo motorne žage, za katere pa sumijo, da so bile ukradene.